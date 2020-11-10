Информагентства Туркменистана и Индии подписали меморандум об обмене новостями

Государственное информационное агентство Туркменистана (TDH) и информационное агентство Индии Asian News International (ANI) в режиме онлайн подписали меморандум об обмене новостными сообщениями.

На церемонии подписания было подчеркнуто, что развитие международного партнерства в области информации является одним из приоритетных направлений политики Туркменистана в целях дальнейшего интегрирования национальных СМИ в мировое информационное пространство.

Представители ANI были также ознакомлены с основными направлениями внешнеполитической стратегии Туркменистана, основанной на принципах нейтралитета. В числе ключевых тем двустороннего взаимодействия между агентствами были названы главные векторы туркмено-индийского сотрудничества, определенные в ходе переговоров лидеров Туркменистана и Индии.

Согласно подписанному меморандуму, стороны будут поддерживать регулярный обмен оперативными информационными и аналитическими материалами о политической, экономической, социальной и культурно-гуманитарной жизни Туркменистана и Индии.

Asian News International является ведущим мультимедийным новостным агентством в Южной Азии. У него более 100 бюро в Индии, регионе и по всему миру.

© TURKMENISTAN.RU, 2020