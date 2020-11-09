Президент Туркменистана принял рапорты из регионов о выполнении плана производства хлопка

Президент Гурбангулы Бердымухамедов провел совещание по видеосвязи, на котором были подведены итоги хлопкоуборочной компании.

Хякимы (главы администраций) Ахалского, Балканского, Лебапского, Марыйского и Дашогузского велаятов (областей) рапортовали главе государства об успешном выполнении земледельцами договорных обязательств по производству хлопка-сырца. В этом году туркменские земледельцы сдали на заготовительные пункты свыше 1 миллиона 250 тысяч тонн «белого золота». Выполнив договорные обязательства, хлопкоробы продолжают работу на полях, что убрать выращенный урожай до последней коробочки.

Затем дети, представители регионов страны, в стихотворной форме поздравили туркменского лидера с важной трудовой победой. Им были вручены подарки от имени президента Туркменистана.

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