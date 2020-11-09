|09.11.20 09:26
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В Туркменистане отметили Праздник урожая
В Туркменистане прошли торжества, посвященные Празднику урожая. Главные события праздника состоялись в Ашхабадском конноспортивном комплексе.
Здесь была организована выставка достижений различных сфер агропромышленного комплекса страны. В экспозициях, подготовленных профильными ведомствами, представлена продукция хлопководства, бахчеводства, текстильной промышленности, животноводства и пищевой индустрии. Праздничные павильоны на выставке развернули и регионы страны, демонстрируя свои успехи в производстве хлопка и пшеницы. Свои лучшие работы, посвященные труду земледельцев, представили на выставке туркменские скульпторы, живописцы, ювелиры, организовав, таким образом, творческую часть экспозиции. А на большой сцене состоялся праздничный концерт звезд туркменской эстрады и фольклорных коллективов страны.
Затем Праздник урожая на столичном ипподроме продолжили традиционные скачки. По результатам забегов победителям были вручены призы, учрежденные ведомствами, входящими в агропромышленный комплекс Туркменистана.
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