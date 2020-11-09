На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключена 41 сделка

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрирована 41 сделка на 11 миллионов 346 тысяч долларов США.

В ходе торгов бизнесмены из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Германии и Афганистана закупили нефтяной кокс, авиационный керосин, дизельное топливо, гидроочищенное дизельное топливо и автобензин, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Полиэтилен высокой плотности (ГК «Туркменгаз») стал предметом сделок предпринимателей из Российской Федерации, ОАЭ, Турции и Узбекистана. Помимо этого, коммерсантам из США, ОАЭ, Турции, Азербайджана, Узбекистана и Киргизии были реализованы ткань хлопчатобумажная и джинсовая, а также хлопчатобумажная пряжа и бесцветное листовое стекло.

За манатные средства предприниматели из ОАЭ, Турции и Афганистана приобрели ковровые изделия, раствор йода и хлопчатобумажную пряжу на 12 миллионов 986 тысяч манатов.

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