Президент Туркменистана принял участие в массовой посадке деревьев

В Туркменистане при участии президента Гурбангулы Бердымухамедова дан старт осенней озеленительной кампании. Масштабная экологическая акция по закладке новых садов и парков призвана улучшить экологическое состояние страны.

Утром президент Туркменистана, посадив туркменскую арчу, дал старт новому этапу озеленительных работ. Затем туркменский лидер посадил 30 саженцев сосны, что несет в себе глубокий смысл, символизируя начало масштабной подготовки к 30-й годовщине независимости Туркменистана, которая будет отмечена в сентябре 2021 года. К инициативе главы государства присоединились участники акции, также посадив по 30 саженцев.

Затем здесь состоялся праздничный концерт с участием деятелей культуры и мастеров искусств страны. После концерта президент Туркменистана поблагодарил всех, кто принял участие в озеленительной кампании. В этом году в общей сложности в Туркменистане будет посажено 25 миллионов деревьев в честь 25-летия туркменского нейтралитета, который будет отмечен 12 декабря.

© TURKMENISTAN.RU, 2020