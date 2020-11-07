Президент Туркменистана принял участие в открытии санатория под Ашхабадом

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в торжественной церемонии открытия современного санатория «Багабат», построенного в предгорьях Копетдага под Ашхабадом.

Глава государства выступил на церемонии с короткой речью, отметив, что комплексное развитие санаторно-курортной отрасли, предусмотренное государственной программой «Здоровье», является одним из основных направлений охраны здоровья граждан страны.

Санаторий «Багабат» представляет собой современный комплекс, соответствующий международным стандартам, и рассчитан на прием 200 человек. В состав здравницы входят отделение бальнеотерапии, водо- и грязелечения, консультативно-диагностическое отделение, отделение физиотерапии, а также SPA-отделение. Главное назначение санатория – профилактика болезней дыхательных органов, заболеваний нервной, эндокринной, пищеварительной и репродуктивной систем, а также кожных заболеваний.

В благоустроенной зеленой зоне вокруг беломраморного здания проложены тропинки для прогулок и установлены беседки. На территории санаторного комплекса также имеются спортивные площадки для футбола, баскетбола, тенниса, бильярда, детская спортивная площадка и кафе.

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