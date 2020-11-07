Главы правительств стран СНГ обсудили противодействие пандемии и экономическое партнерство

Вопросы противдействия пандемии и развития экономического партнерства были обсуждены на заседание Совета глав правительств стран-членов СНГ в формате видеоконференции.

Стороны обсудили ход реализации ранее достигнутых договоренностей, а также рассмотрели спектр вопросов политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. Отдельно были обсуждены проблемы сотрудничества по противодействию пандемии, практического взаимодействия в области здравоохранения, а также преодоления социально-экономических последствий распространения коронавируса.

Выступая на заседании, вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов подтвердил приверженность Ашхабада сотрудничеству в рамках СНГ, в частности, в области реализации Стратегии экономического развития Содружества на период до 2030 года. Глава туркменского внешнеполитического ведомства уделил особое внимание развитию многосторонних транспортных связей и продвижению транспортно-транзитных коридоров по линиям Север – Юг и Восток – Запад. Также был выражен интерес туркменской стороны к развитию сотрудничества по таким направлениям, как агропромышленный комплекс, машиностроение, топливно-энергетический комплекс, здравоохранение и сервис.

В ходе заседания были также обсуждены ключевые векторы сотрудничества по культурно-гуманитарной линии, включая совместные проекты в области науки, культуры и спорта.

© TURKMENISTAN.RU, 2020