Проект туркменского Института рукописей получил американский грант

Туркменский Институт языка, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули объявлен победителем конкурса программы Государственного департамента США «Фонд Посла по сохранению культурного наследия» и получил соответствующий грант.

В церемонии объявления этой новости, которая прошла онлайн, приняли участие представители Академии наук и Министерства культуры Туркменистана. На встрече было подчеркнуто, что активизация международного сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, в частности, с Соединенными Штатами, является одним из приоритетов политики Туркменистана.

Грант будет направлен на финансирование проекта по реставрации средневековых рукописных и старопечатных туркменских книг, а также на создание сервера для хранения их фотокопий. Это обеспечит сохранность рукописного и старопечатного книжного фондов, расширит доступ широкой аудитории читателей к этим уникальным изданиям. А создание электронной библиотеки позволит активизировать взаимодействие ученых и специалистов в различных направлениях. Планируется, что за четыре года будет отреставрировано и законсервировано 80 рукописных и старопечатных книг.

В будущем институт планирует наряду с рукописями провести консервацию и реставрацию литографических фондов. Для обмена опытом в этой сфере намечено наладить сотрудничество со специалистами библиотеки Конгресса США.

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