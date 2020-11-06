Туркменский Институт международных отношений провел «круглый стол» в честь 25-летия нейтралитета Туркменистана

Институт международных отношений МИД Туркменистана провел круглый стол по видеоконференцсвязи в честь 25-летия туркменского нейтралитета. Во встрече приняли участие преподаватели МГИМО, ученые, политологи, а также дипломаты из стран Центральной Азии.

Участники форума отметили уникальные возможности и позитивную роль нейтралитета Туркменистана в обеспечении мира и стабильности в регионе. Было подчеркнуто, что сегодня особо востребованы инициативы Ашхабада по решению глобальных проблем, в том числе политических, гуманитарных и экологических.

Часть выступлений была посвящена развитию многоплановых связей между Туркменистаном и Российской Федерацией. В этой связи выступающие подчеркнули высокий уровень межгосударственного диалога, выстраиваемого на принципах взаимного уважения и стратегического партнерства. Здесь особое внимание было уделено вопросам туркмено-российского взаимодействия в области науки и образования.

Стороны высказались за продолжение контактов, в том числе в области преподавания, публикации научных работ и статей по актуальным вопросам межгосударственных отношений. Прозвучали также предложения о сотрудничестве по линии студенческих обменов и повышения квалификации преподавательского состава.

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