Состоялся совместный брифинг Государственной миграционной службы Туркменистана и УВКБ ООН

Представители Государственной миграционной службы Туркменистана и Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) провели совместный онлайн-брифинг, посвященный очередной годовщине реализации глобальной кампании по искоренению безгражданства #IBelong («Я принадлежу»). На брифинге отмечалось, проблема безгражданства в сегодняшнем мире является актуальной, поскольку затрагивает миллионы людей, лишенных доступа к основным правам и официальному признанию.

В целях решения этой проблемы УВКБ ООН в ноябре 2014 года запустило десятилетнюю кампанию #IBelong («Я принадлежу»), в рамках которой организовано тесное сотрудничество со многими странами мира, в том числе с Туркменистаном. За эти годы были реализованы десятки проектов и программ, способствовавших решению вопросов, связанных с положением беженцев и лиц без гражданства, обеспечением защиты их основных прав.

В ходе брифинга сотрудники представительства УВКБ ООН по Центральной Азии представили обзор достижений стран региона в рамках данной глобальной кампании и отметили лидирующие позиции Туркменистана в решении этой проблемы. Было отмечено, что начиная с 2011 года в гражданство Туркменистана было принято около 23 тысяч лиц без гражданства.

Также было подчеркнуто, что в июле текущего года вступил в силу новый закон «Об актах гражданского состояния», который гарантирует регистрацию всех детей, родившихся на территории страны, независимо от статуса их родителей. На встрече было отмечено, что это является еще одним подтверждением социальной ориентированности политики Туркменистана.

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