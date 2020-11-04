Делегация Туркменистана провела в Дохе переговоры с представителями «Талибана»

Делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Вепой Хаджиевым встретилась в столице Катара Дохе с представителями движения «Талибан», участвующими в межафганских переговорах.

В ходе встречи туркменская сторона отметила, что Туркменистан поддерживает межафганские переговоры о восстановлении мира в Афганистане, выражает убежденность в эффективности политико-дипломатических инструментов, а также готов оказывать содействие переговорному процессу в рамках заявленных ранее инициатив. Было подчеркнуто, что Ашхабад, осознавая важность энергетики, транспорта и связи для развития Афганистана, активно работает над продвижением ряда международных инфраструктурных проектов, реализуемых с афганским участием.

В первую очередь речь идет о строительстве газопровода ТАПИ, линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан – Афганистан – Пакистан и железнодорожных магистралей из Туркменистана в Афганистан. В заключение встречи стороны выразили надежду на продвижение дружественного диалога, нацеленного на обеспечение благополучия Афганистана.

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