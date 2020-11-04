Глава МИД Туркменистана провел переговоры со спецпредставителем Генерального секретаря ООН по Афганистану

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов встретился онлайн со специальным представителем Генерального секретаря ООН по Афганистану, главой миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) Деборой Лайонс.

Стороны отметили высокий уровень многолетнего сотрудничества Туркменистана с МООНСА с момента образования миссии. Были отмечены позитивные результаты и усиление регионального взаимодействия в деле обеспечения безопасности, стабильности и социально-экономического развития Афганистана. Отдельно были рассмотрены вопросы продвижения межафганских переговоров, которые стартовали в столице Катара Дохе. В этой связи Р.Мередов подтвердил готовность туркменской стороны предоставить политическое пространство для проведения будущих раундов переговоров.

Собеседники также отметили важные действия правительства Туркменистана, в частности, по продвижению строительства газопровода ТАПИ, линий электропередачи и оптико-волоконной связи Туркменистан – Афганистан – Пакистан и железнодорожного сообщения. Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам региональной и международной безопасности, включая противодействие терроризму, экстремизму и трансграничной преступности.

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