Туркменистан активизирует взаимодействие с ЮНЕСКО

В Ашхабаде состоялось первое заседание Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО, созданной постановлением президента Гурбангулы Бердымухамедова 23 октября этого года.

Открывая заседание, вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов подчеркнул, что сотрудничество Ашхабада и ЮНЕСКО в области образования, науки и культуры получило энергичный импульс развития.

На заседании было отмечено, что наиболее плодотворно это взаимодействие в сфере сохранения культурного и природного наследия. В частности, в список всемирного наследия ЮНЕСКО включены три историко-культурных заповедника - «Древний Мерв» (1999 г.), памятники Куняургенча (2005 г.) и парфянские крепости Нисы (2007 г.). В репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества включены эпос «Героглы» (2015 г.), национальное искусство пения и танца «Куштдепди» (2017 г.) и традиционное ковроткачество (2020 г.). Также секретариатом ЮНЕСКО зарегистрирована номинация по внесению в список нематериального культурного наследия ремесла по изготовлению дутара, исполнительского искусства игры на нем и искусства бахши.

На первом заседании Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО было отмечено, что на сегодняшний день в соответствии с нормами организации ведется подготовка номинаций для внесения в список нематериального культурного наследия человечества искусства сейисования (тренировки) ахалтекинских скакунов и разведения туркменских алабаев.

Также на заседании было отмечено, что завершается работа по подготовке номинации по включению Ашхабада в сеть творческих городов ЮНЕСКО, которая призвана развивать международное сотрудничество между городами, готовыми инвестировать в творчество.

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