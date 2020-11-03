Глава МИД Туркменистана и заместитель Генсека ООН обсудили партнерство в борьбе с терроризмом

Вопросы взаимодействия в сфере борьбы с терроризмом обсудили в ходе видеопереговоров вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и заместитель Генерального секретаря ООН, глава контртеррористического управления организации Владимир Воронков.

В ходе встречи глава внешнеполитического ведомства Туркменистана подтвердил приверженность Ашхабада участию в деятельности ООН по противостоянию вызовам и угрозам региональной и международной безопасности, включая терроризм, экстремизм, трансграничную преступность и торговлю людьми. Мередов подчеркнул, что Туркменистан, являясь участником договоров и конвенций ООН, включая Договор о нераспространении ядерного оружия и Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, выступает за продвижение Договора о создании зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии.

Стороны отметили значимость использования потенциала Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии. Была также подчеркнута важность Ашхабадской декларации 2011 года и совместного плана действий по противодействию терроризму в Центральной Азии, заложивших основу для адаптации глобальной контртеррористической стратегии ООН к Центрально-Азиатскому региону. В этой связи была отмечена важность разработки проекта резолюции Генассамблеи ООН «Роль Регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии», инициированной туркменской стороной.

В ходе встречи была также отмечена эффективность политики постоянного нейтралитета Туркменистана, в частности, принципов нейтрализма в предотвращении конфликтов. В этой связи Ашхабад, отмечая в этом году 25-летие туркменского нейтралитета, инициировал разработку проекта резолюции Генеральной ассамблеи ООН «Роль и значение политики нейтралитета в поддержании и укреплении международного мира, безопасности и устойчивого развития».

Рашид Мередов также рассказал собеседнику об инициативах Туркменистана, запланированных на будущий, 2021 год, объявленный ООН по инициативе Ашхабада «Годом международного мира и доверия».

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