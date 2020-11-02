|02.11.20 09:45
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Начала работу виртуальная выставка экономических достижений Туркменистана
В Туркменистане начала работу первая виртуальная выставка экономических достижений страны, посвященная 25-летию туркменского нейтралитета. Организатор выставки – Торгово-промышленная палата страны в партнерстве с министерствами, ведомствами и частными предприятиями Туркменистана.
Цель смотра – демонстрация производственного и промышленного потенциала Туркменистана, привлечение инвесторов, расширение внутренней и внешней торговли.
Посетитель всегда может вернуться к заинтересовавшему его стенду, воспользовавшись списком участников в левом верхнем углу. В правом верхнем углу можно найти схему выставочного зала. Если кликнуть на нее, откроется вид выставки сверху. Посещать виртуальную выставку можно будет в течение месяца.
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