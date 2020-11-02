На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 38 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю заключено 38 сделок на 10 миллионов 344 тысячи долларов США.

В ходе торгов, предприниматели из Афганистана закупили дизельное топливо и нефтяной кокс, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов, а бизнесмены из Узбекистана – полиэтилен.

Помимо этого, коммерсантам из России, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Азербайджана, Грузии и Киргизии были реализованы крашеные махровые изделия, трикотажное полотно, хлопчатобумажная ткань и пряжа.

За манатные средства бизнесмены из Китая, Великобритании и ОАЭ приобрели хлопчатобумажную пряжу на 22 миллиона 328 тысяч манатов.

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