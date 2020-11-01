В столице Туркменистана состоялась конференция в честь 27-годовщины введения национальной валюты

В Туркменском государственном институте экономики и управления состоялась научно-практическая конференция, приуроченная к 27-й годовщине введения в оборот национальной денежной единицы – маната.

В работе форуме приняли участие руководители и специалисты государственных и акционерно-коммерческих банков страны, профессорско-преподавательский состав и студенты экономического вуза, а также журналисты.

В ходе конференции были обсуждены актуальные вопросы развития национальной банковской системы и влияние глобальных факторов на развитие экономики Туркменистана. Выступившие на форуме рассказали о ходе реализации государственной программы развития банковской системы на 2011-2030 годы, использовании в банковской сфере цифровых технологий и расширении сотрудничества с международными финансовыми структурами.

В числе зарубежных партнеров Туркменистана в финансовой сфере были названы МВФ, Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, а также Исламский банк развития.

Особое внимание на конференции было уделено истории денежного обращения в Туркменистане.

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