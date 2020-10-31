Туркменистан признан одной из самых безопасных стран мира

Международный институт Гэллапа (США) на основании составленного индекса закона и порядка признал Туркменистан одной из самых безопасных стран мира.

Туркменистан вместе с Сингапуром набрали 97 баллов и заняли первое место в рейтинге Гэллапа. Китай, набравший 94 балла, стал третьим. В десятку самых безопасных стран вошли также Исландия, Кувейт, Норвегия, Австрия, Швейцария, Узбекистан и ОАЭ.

Следует подчеркнуть, что Туркменистан входил в категорию самых безопасных государств мира в прошлом году в соответствии с результатами исследований Института экономики и мира, которые были отображены в «Глобальном индексе терроризма-2019». Аналогичную позицию Туркменистан занимал и в течение предыдущих нескольких лет.

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