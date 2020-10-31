В столице Туркменистана торжественно открыли творческий центр «Джахан»

В преддверии празднования 25-летия туркменского нейтралитета в Ашхабаде состоялось торжественное открытие многофункционального центра творчества «Джахан» («Вселенная»).

В церемонии открытия центра, построенного по заказу мэрии Ашхабада, приняли участие деятели культуры и мастера искусств Туркменистана, многим из которых предстоит здесь работать с талантливой детворой.

«Джахан» – это настоящий дворец, где созданы все условия для полноценной работы музыкантов, танцоров, певцов. В творческом центре будут действовать кружки, секции и студии, рассчитанные на различные интересы, а также спортивные залы. Завершилось церемония открытия концертом мастеров искусств страны.

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