Президент Туркменистана принял участие в открытии комплекса предприятий транспортной сферы

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в церемонии открытия Комплекса автотранспортных предприятий и Учебно-тренировочного центра объединения автошкол.

Новые объекты построены частным предприятием «Вели гурлушык» по заказу агентства «Туркменавтотранспорт» рядом с Ашхабадским международным автомобильным терминалом в северной части столицы.

Комплекс, занимающий площадь свыше 600 тысяч квадратных метров, включает в себя здания нескольких предприятий, в том числе Ашхабадского пассажирского автотранспортного предприятия, Объединения автомобильных школ и Акционерного общества открытого типа «Автоулаг хызматы» («Автотранспортные услуги»). Здесь расположены противопожарная и автозаправочная станции, крытые паркинги на 1800 автобусов и 800 автомобилей такси, сервисные и технические диспетчерские точки, а также автомобильная тренировочная площадка.

Комплекс обустроен в соответствии с требованиями международных стандартов безопасности движения. Ввод в строй этого комплекса, призванного выполнять функции крупного транзитного центра международных транспортных коридоров «Европа – Кавказ – Центральная Азия» и «Афганистан – Туркменистан –Азербайджан – Грузия – Турция» (Лазуритовый коридор) будет способствовать расширению масштабов работ в транспортной сфере.

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