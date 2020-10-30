Президент Туркменистана выступил с видеообращением на международном форуме

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступил с видеообращением на международном форуме по северному экономическому сотрудничеству, который прошел в Сеуле в формате видеоконференции.

В работе форума в дистанционном режиме приняли участие главы государств, видные политические деятели, представители академических кругов, руководители министерств и ведомств торгово-экономического блока, здравоохранения, образования, связи и высоких технологий, представители неправительственных организаций и частного сектора Узбекистана, Казахстана, России, Монголии, Республики Корея и ряда других стран.

В ходе своего видеообращения к участникам форума президент Туркменистана отметил, что рассматривает данное мероприятие как своевременную инициативу, нацеленную на долгосрочное развитие международного экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества в Евразии.

Глава Туркменского государства поделился своим видением создания новых планов комплексного развития на Евразийском континенте и добавил: «Мы в Туркменистане называем это возрождением Великого Шелкового пути, подчеркивая тем самым историческую преемственность уникального характера взаимоотношений между живущими здесь народами и расположенными вдоль него государствами». Было подчеркнуто, что данный формат призван содействовать геоэкономическим процессам по линиям Восток – Запад и Юг – Север.

В ходе своего выступления президент Туркменистана особо подчеркнул значимость диверсификации сотрудничества на региональном и международном уровнях. Он рассказал о результативности туркмено-корейских отношений, привел в качестве примера ряд совместных проектов в области нефтегазовой и газохимической промышленности при активном участии корейских компаний.

Среди основных тем, обсужденных на форуме, были перемены, вызванные коронавирусной пандемией и дальнейшее продвижение северного экономического сотрудничества. В этом контексте важно отметить, что Туркменистан выступает за конструктивное международное сотрудничество и призывает к использованию механизмов научной дипломатии для укрепления взаимодействия по линии здравоохранения и научных исследований между странами мира.

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