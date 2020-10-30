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30.10.20 10:38

В столице Туркменистана приватизируют многоуровневые парковки

В Ашхабаде в целях развития рыночных отношений и содействия развитию малого и среднего предпринимательства будут приватизированы 9 многоуровневых автостоянок. Соответствующее постановление на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ предписывает Министерству финансов и экономики Туркменистана приватизировать 9 многоуровневых автостоянок, находящихся в ведении мэрии Ашхабада. Согласно постановлению, передача парковок в частные руки будет проведена путем прямой (адресной) продажи членам Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана с условием сохранения основного профиля их деятельности и рабочих мест.

Документ также предписывает приватизировать таким способом птицеводческий комплекс Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана.

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