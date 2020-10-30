|30.10.20 09:15
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В Туркменистане посадят 25 миллионов деревьев в честь 25-летия нейтралитета
В Туркменистане в 2020 году посадят 25 миллионов саженцев деревьев и винограда в честь 25-летия нейтралитета страны. Соответствующее постановление на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.
Документ предписывает посадить осенью 2020 года 15 миллионов саженцев лиственных, хвойных и плодовых деревьев, а также винограда дополнительно к 10 миллионам саженцев, указанных в президентском постановлении от 31 января 2020 года. Половину от 15 миллионов саженцев поручено посадить министерствам, ведомствам и мэрии Ашхабада. Вторую половину должны посадить областные администрации.
Координация этой работы возложена на Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана. Ведомство должно определить места посадок, обеспечить компанию посадочным материалом и проконтролировать проведение посадок и уход за саженцами.
День нейтралитета отмечается 12 декабря и считается вторым по значимости государственным праздником Туркменистана после Дня Независимости.
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