Глава МИД Туркменистана провел онлайн-переговоры по вопросам развития взаимодействия с ООН

Ключевые вопросы сотрудничества были обсуждены в ходе онлайн-встречи вице-премьера, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с главами структурных подразделений ООН и международных финансовых институтов, аккредитованных в Ашхабаде.

Стороны подчеркнули результативность совместных планов и программ, в частности, по линии здравоохранения, образования и культуры. Особое внимание на встрече было уделено Рамочной программе сотрудничества в области устойчивого развития между правительством Туркменистана и ООН на 2021–2025 годы, подписанной в марте текущего года. На основе этого документа с соответствующими агентствами ООН были разработаны страновые программы. Глава внешнеполитического ведомства отметил важный вклад всех зарубежных партнеров, работающих в Туркменистане, в решение насущных социально-экономических вопросов.

В повестку онлайн-встречи также вошли вопросы противодействия острым инфекционным заболеваниям, включая своевременную вакцинацию, профилактику и обеспечение информированности населения. В этой связи была отмечена необходимость объединения ресурсов и экспертных навыков для преодоления экономических последствий пандемии.

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