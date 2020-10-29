Туркменистан и Бахрейн обсудили вопросы развития межпарламентского партнерства

Вопросы развития межпарламентского взаимодействия обсуди в ходе переговоров онлайн спикер Меджлиса (парламента) Туркменистана Гульшат Маммедова и председатель Палаты депутатов Национального собрания Королевства Бахрейн Фавзия Абдулла Юсуф Зайнал.

Стороны обменялись мнениями о достигнутом уровне отношений двух стран, отметив позитивное развитие и стратегический характер двустороннего взаимодействия. Также был подчеркнут динамичный характер установившихся межпарламентских связей и важность диалога между законодательными органами двух государств.

В ходе встречи стороны также отметили наличие значительного потенциала для наращивания партнерства в торгово-экономической сфере.

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