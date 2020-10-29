Туркменистан принял участие во втором заседании диалога «Индия – Центральная Азия»

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов принял участие во втором заседании диалога «Индия – Центральная Азия», состоявшемся в формате видеоконференции.

Во встрече, прошедшей под председательством министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара, также приняли участие главы внешнеполитических ведомств Казахстана Мухтар Тлеуберди, Киргизии Руслан Казакбаев, Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, и Узбекистана Абдулазиз Камилов. В качестве специального гостя во встрече также принял участие исполняющий обязанности главы МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар.

Стороны обсудили актуальные направления взаимодействия и обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. Особый акцент был сделан на расширении партнерства с ООН и другими международными структурами.

В ходе переговоров были затронуты проблемы взаимодействия в реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН и продвижении мирного процесса в Афганистане. В этой связи министры приветствовали участие афганской стороны в диалоге «Индия – Центральная Азия» и выразили заинтересованность в укреплении сотрудничества в целях развития и экономического восстановления Афганистана.

© TURKMENISTAN.RU, 2020