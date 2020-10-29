Президент Туркменистана принял участие в открытии юбилейных объектов в Ашхабаде

В Ашхабаде состоялось открытие комплекса объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, включающего автомобильный тоннель, подземные переходы и монумент «Реклама», а также нового отеля «Diwan». В торжествах, приуроченных к 25-й годовщине туркменского нейтралитета, принял участие президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Глава государства за рулем автомобиля проехал по новому автомобильному тоннелю и круговой дорожной развязке, символически открыв таким образом движение по обновленному перекрестку двух столичных магистралей.

Новый комплекс объектов дорожно-транспортной инфраструктуры Ашхабада разместился на земельном участке в 4,5 гектара. В центре круговой дорожной развязки над тоннелем установлено оригинальное сооружение «Реклама», представляющее собой куб высотой и шириной 16 метров. Его грани выполнены в форме звезды Огузхана со встроенными видеоэкранами, на которых будет демонстрироваться различная рекламная и другая информация. Высота монументальной композиции, включая 5-метровый постамент, составляет 21 метр.

Отсюда глава государства прошел к новому отелю «Diwan», пополнившему гостиничную инфраструктуру Ашхабада. Наряду с жилыми номерами в отеле предусмотрены конференц-залы, рестораны, магазины, а также бассейны и спортивные площадки.

Поздравив собравшихся и народ страны с открытием новостроек, глава государства под аплодисменты участников церемонии перерезал символическую ленту, открыв новый отель. Туркменский лидер осмотрел номера отеля, а также банкетный зал и ресторан.

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