В Ашхабаде открылась международная конференция «Нефть и газ Туркменистана-2020»

В Ашхабаде начала работу XXV международная конференция «Нефть и газ Туркменистана-2020», организаторами которой выступили государственные концерны «Туркменгаз» и «Туркменнефть».

В этом году, ввиду введенных в мире ограничений на международные поездки, зарубежные делегаты принимают участие в работе форума в режиме онлайн. Всего для работы в нефтегазовой конференции зарегистрировались представители более 100 компаний из 30 государств мира.

В первый день работы форума были обсуждены вопросы развития мировых тенденций в топливно-энергетическом секторе, состояние и перспективы развития нефтегазового сектора экономики Туркменистана, а также перспективы развития международного партнерства в туркменском топливно-энергетическом комплексе.

В ходе панельных сессий были затронуты такие темы, как энергетическая дипломатия Туркменистана, привлечение инвестиций в освоение морских блоков туркменского сектора Каспийского моря, переработка нефти и газа в Туркменистане.

В рамках форума также прошли онлайн-встречи между руководителями структурных подразделений нефтегазового сектора экономики Туркменистана и представителями иностранных компаний, работающих в сфере ТЭК, с целью обсуждения вопросов развития двустороннего сотрудничества.

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