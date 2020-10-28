Глава МИД Туркменистана провел переговоры с заместителем Генерального секретаря ООН

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел встречу по видеоконференцсвязи с заместителем Генерального секретаря ООН, исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) Ольгой Алгаеровой.

В ходе встречи подчеркивалось, что Туркменистан остается приверженным развитию сотрудничества с ЕЭК ООН, в частности, в вопросах укрепления транспортно-транзитного потенциала региона, расширения торгово-экономических связей, а также поддержания экологической безопасности и энергоэффективности.

Стороны отметили эффективность двустороннего взаимодействия по широкому спектру направлений. В частности, была подчеркнута важная роль ЕЭК ООН в координации связей между странами Европы и Азии в области транспорта, торговли, энергетики и защиты окружающей среды.

Говоря о важности устойчивого транспорта, стороны обсудили позитивный опыт сотрудничества в рамках Комитета по внутреннему транспорту (КВТ). В этой связи туркменская сторона выразила заинтересованность в расширении партнерства посредством участия в заседании рабочих групп КВТ по вопросам расширения международных перевозок, гармонизации грузоперевозок и транспортных маршрутов.

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