Президент Туркменистана и премьер-министр Малайзии обсудили противодействие пандемии

Вопросы противодействия пандемии коронавируса нового типа обсудили в ходе телефонного разговора президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин.

В ходе обмена мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и глобальной проблематики была затронута тема пандемии коронавируса, вызывающей серьезную озабоченность мирового сообщества. В этой связи стороны подчеркнули необходимость консолидации усилий как важного фактора успешного противодействия этой опасной угрозе.

Также в ходе переговоров стороны отметили, что Туркменистан и Малайзия эффективно взаимодействуют в двустороннем и многостороннем форматах, особенно в рамках ООН и других международных структур. Особое внимание стороны уделили вопросам активизации торгово-экономических связей. В качестве примера эффективного сложения совместных усилий в нефтегазовом секторе было названо партнерство Туркменистана с малайзийской государственной компанией PETRONAS.

Также в ходе телефонного разговора было подчеркнуто наличие потенциала взаимодействия в реализации долгосрочных инвестиционных проектов в области информационно-коммуникационных технологий и цифровизации экономики.

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