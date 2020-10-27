Делегация Туркменистана выступила в ОБСЕ с заявлением по случаю 25-летия туркменского нейтралитета

Делегация Туркменистана выступила на заседании Комитета по вопросам безопасности ОБСЕ с заявлением о «Стратегии Туркменистана в области безопасности, основанной на принципах нейтралитета».

В заявлении отмечается, что 12 декабря текущего года Туркменистан вместе с международным сообществом отмечает 25-ю годовщину международного признания Туркменистана в качестве постоянно нейтрального государства. Это стало важным событием в истории страны и определило основу туркменской внешней политики.

В заявлении также говорится, что Туркменистан тесно сотрудничает с соответствующими институтами ООН, в том числе с Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии с целью реализации стратегических инициатив страны против современных угроз.

В этой связи в заявлении также подчеркивается, что Туркменистан является решительным сторонником урегулирования споров мирными, политическими средствами и для этого развивает сотрудничество с соответствующими институтами ООН, ЕС, ОБСЕ, СНГ и других международных организаций.

Участники заседания были ознакомлены с основными инициативами Туркменистана в области безопасности, включая резолюцию, принятую по инициативе Ашхабада в ходе 74-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре 2019 года «О провозглашении 2021 года Международным годом мира и доверия».

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