В Туркменистане принят госбюджет на 2021 год

В Туркменистане принят государственный бюджет на 2021 год. Соответствующий закон, подписанный президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, опубликован в туркменских СМИ. Главный финансовый документ страны на 2021 год утвержден по доходам и расходам в сумме более 79 миллиардов 509 миллионов манатов.

Закон устанавливает, что защищенными статьями расходов Государственного бюджета Туркменистана являются заработная плата, пенсии, государственные пособия и стипендии. По закону в случае образования бюджетного дефицита источниками финансирования являются средства от государственных заимствований и (или) образовавшиеся остатки бюджетных средств в соответствии с законодательством Туркменистана.

Также в законе установлено, что дополнительные доходы, поступающие в Государственный бюджет Туркменистана в 2021 году из других источников, а также суммы превышения доходов над расходами в первоочередном порядке направляются на погашение задолженности по государственным заимствованиям и банковским кредитам.

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