На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 80 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 80 сделок на 30 миллионов 423 тысячи долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Германии, ОАЭ, Турции, Казахстана, Узбекистана и Афганистана приобрели автобензин, дизельное топливо, базовое масло и суммарный нефтяной кокс, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов.

Бизнесмены из Панамы и Афганистана закупили тяжелый вакуумный газойль производства Сейдинского НПЗ, а российские коммерсанты – полиэтилен. Помимо этого, предпринимателям из России, Китая, США, Германии, ОАЭ, Турции, Пакистана, Азербайджана, Узбекистана, Украины и Киргизии были реализованы бесцветное листовое стекло, крашеные махровые изделия, хлопчатобумажная пряжа, а также высушенные корневища солодки.

За манатные средства бизнесмены из Великобритании, ОАЭ, Турции и Казахстана приобрели хлопчатобумажную пряжу, а предприниматели из Пакистана – экстракт солодкового корня. Общая сумма сделок составила 34 миллиона 250 тысяч манатов.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили полипропиленовую пленку и хлопок-волокно на 7 миллионов 655 тысяч манатов.

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