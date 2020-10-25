Парламент Туркменистана принял Государственный бюджет на 2021 год

В Ашхабаде состоялось двенадцатое заседание Меджлиса шестого созыва, в ходе которого был обсужден и принят ряд законопроектов.

Одним из главных вопросов повестки дня стало рассмотрение депутатами проекта Закона «О Государственном бюджете Туркменистана на 2021 год», а также проекта постановления «Об исполнении Государственного бюджета Туркменистана за 2019 год».

На заседании было отмечено, что закон «О Государственном бюджете Туркменистана на 2021 год» нацелен на поддержание устойчивых темпов экономического роста, обеспечение высокой эффективности государственных расходов, и в целом – на повышение благосостояния народа.

Свыше 70 процентов денежных средств госбюджета намечено направить на развитие социальной сферы, в частности, образования, здравоохранения, культуры, системы государственного соцобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства.

Защищенными статьями расходов Государственного бюджета Туркменистана на 2021 год являются заработная плата, пенсии, пособия, стипендии студентам и слушателям, которые планируется увеличить с 1 января будущего года на десять процентов.

По мнению депутатов, единогласно проголосовавших за принятие закона «О Государственном бюджете Туркменистана на 2021 год», этот документ основан на грамотном расчете, подкреплен ресурсным потенциалом и служит интересам народа страны.

В ходе заседания также были рассмотрены и приняты проекты законов «Об утверждении и введении в действие Административного процессуального кодекса Туркменистана», «О Национальном Совете Туркменистана» и «О консульской службе». Кроме того, в целый ряд действующих законов были внесены изменения и дополнения.

Теперь принятые парламентом законопроекты будут направлены на подпись президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

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