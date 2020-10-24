В Туркменистане создана Межотраслевая комиссия по вопросам охраны окружающей среды и утвержден ее состав. Соответствующее постановление на расширенном заседании правительства по видеосвязи подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Решение принято в целях расширения сотрудничества Туркменистана с международными структурами в области охраны окружающей среды по различным направлениям, а также исполнения Ашхабадом принятых на себя обязательств в соответствии с подписанными международными соглашениями.

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