Австрийская компания поставит в Туркменистан FM-оборудование для развития национального радио Австрийская компания «Heidelberger Druckmaschinen Eastern Europe GmbH» поставит в Туркменистан FM-оборудование для развития национального радио. Соответствующее постановление на расширенном заседании правительства по видеосвязи подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Документ разрешает агентству «Туркменсвязь» заключить контракт с австрийской компанией «Heidelberger Druckmaschinen Eastern Europe GmbH» на закупку, установку и запуск радиотрансляционного FM-оборудования для расширения сети радиовещания в Туркменистане. Как сказано в постановлении главы государства, это решение принято в целях реализации «Концепции развития цифровой экономики в Туркменистане на 2019-2025 годы». © TURKMENISTAN.RU, 2020