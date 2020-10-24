Президент Туркменистана одобрил открытие туркменского Торгового дома в Казани

Президент Гурбангулы Бердымухамедов одобрил предложение об открытии в Казани Торгового дома Туркменистана. Как сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, этот вопрос обсуждался на расширенном заседании туркменского правительства.

Выступивший на заседании вице-премьер Чары Гылыджов, курирующий торговый комплекс и предпринимательство, рассказал о работе по открытию торговых домов Туркменистана за рубежом, а также о стабильном спросе на качественные туркменские товары на внешних рынках. Торговые дома уже открыты в ряде городов за рубежами Туркменистана, в частности, в Москве, Минске, Бишкеке. С учетом этого фактора, а также в соответствии с «Программой развития внешнеэкономической деятельности Туркменистана на 2020-2025 годы» Гылыджов предложил учредить Торговый дом Туркменистана в Казани.

В этой связи президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что партнерские отношения между Туркменистаном и Республикой Татарстан являются примером эффективного делового взаимодействия в рамках традиционных торгово-экономических и культурно-культурных связей Туркменистана и России. Президент одобрил предложение об открытии Торгового дома Туркменистана в Казани и дал в этой связи вице-премьеру ряд поручений.

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