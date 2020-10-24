Спикеры Меджлиса Туркменистана и Совета Федерации России провели телефонные переговоры

Актуальные вопросы межпарламентского взаимодействия были обсуждены в ходе телефонного разговора между председателем Меджлиса (парламента) Туркменистана Гульшат Маммедовой и председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко.

Спикер Совета Федерации поздравила руководство и граждан страны и с приближающимся праздником – 25-летием нейтралитета Туркменистана, отметив значение этой даты и растущую роль принципов нейтрализма в современных международных отношениях. Глава Совета Федерации РФ приветствовала проведение в стране конституционной реформы и создание двухпалатного парламента, пожелав успехов в организации работы палат Национального совета Туркменистана.

Также Валентина Матвиенко пригласила делегацию Меджлиса Туркменистана принять участие в очередном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ в ноябре этого года и в III Евразийском женском форуме, который будет проходить в сентябре 2021 года в Санкт-Петербург.

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