Президент Туркменистана провел совещание по вопросам продовольственного обеспечения населения

Президент Гурбангулы Бердымухамедов провел рабочее совещание с участием руководителей агропромышленного комплекса, торговли и Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана. На совещании были рассмотрены вопросы реализации программы развития сельского хозяйства и укрепления продовольственной безопасности страны.

Особое внимание на встрече было уделено проблемам увеличения производства продовольственной продукции в стране и сокращению ее импорта. В частности, в настоящее время проводится работа по организации производства в стране подсолнечного и сливочного масла, маргарина, сахарного песка, а также выращиванию бананов, цитрусовых и других видов фруктов, ввозимых из-за рубежа.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в этой связи подчеркнул, что следует и впредь поддерживать предпринимательскую инициативу в области производства импортозамещающей и экспортной продукции и расширения ее ассортимента. Глава государства отметил, что наряду со снабжением внутренних рынков продуктами питания следует осуществлять регулярный контроль над сохранением стабильных цен.

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