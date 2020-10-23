Глава МИД Туркменистана встретился с послом Японии

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Туркменистане Такахико Кацуматой, завершающим свою дипломатическую миссию в Ашхабаде.

В ходе беседы была дана высокая оценка уровню развития туркмено-японского партнерства и отмечен конструктивный характер политического диалога между двумя странами. Стороны подчеркнули важность визитов президента Гурбангулы Бердымухамедова в Японию, придавших импульс развитию взаимодействия по всему спектру отношений.

Стороны выразили заинтересованность в продолжении практики взаимной поддержки на платформе региональных и международных организаций, прежде всего ООН. В этой связи была подтверждена близость позиций Туркменистана и Японии по ряду актуальных вопросов глобальной повестки.

Глава МИД Туркменистана поблагодарил посла Японии за вклад в укрепление межгосударственного взаимодействия. В свою очередь посол Такахико Кацумата выразил признательность туркменской стороне за содействие в осуществлении его дипломатической миссии.

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