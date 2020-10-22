Стартовали учебные курсы для молодых дипломатов зарубежных стран

В Институте международных отношений МИД Туркменистана начались трехдневные курсы в формате онлайн для молодых дипломатов зарубежных стран на тему «Нейтралитет Туркменистана – во имя мира, стабильности и устойчивого развития».

Прослушать лекции об истоках и сути туркменского нейтралитета изъявили желание более 30 дипломатов из 13 стран, в числе которых Россия, США, Китай, Австрия, Турция, Малайзия, Венгрия, Афганистан и другие. Курсы приурочены к 25-летию постоянного нейтралитета Туркменистана и нацелены на повышение информированности в мире об особенностях туркменской внешней политики.

Для чтения лекций приглашены ведущие дипломаты, специалисты МИД Туркменистана, профессора и преподаватели вузов страны, которые расскажут начинающим дипломатам об особенностях нейтрального статуса. Молодые дипломаты зарубежных стран заслушают выступления по таким темам, как «История туркменской модели нейтралитета и ее успешная имплементация», «Туркменистан и ООН – взаимодействие по гуманитарной линии», «Энергетика, транспорт и экологическая дипломатия президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова» и другие. Участники курсов смогут задать экспертам интересующие их вопросы.

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