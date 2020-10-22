Президент Туркменистана провел совещание с руководством экономического блока правительства

Президент Гурбангулы Бердымухамедов провел рабочее совещание с участием вице-премьера Гадергелди Мушшикова (экономика и финансы), министра финансов и экономики Мухамметгелди Сердарова и председателя Центрального банка Мердана Аннадурдыева. В ходе встречи были обсуждены первоочередные задачи развития экономики Туркменистана и подготовки проекта Государственного бюджета на 2021 год.

Особое внимание на заседании было уделено приватизации объектов и предприятий госсобственности, созданию акционерных обществ и увеличению доли частного сектора в структуре экономики страны. Также на заседании было отмечено, что согласно проекту госбюджета на предстоящий год ВВП страны в текущих ценах составит 174,7 миллиарда манатов, а темп роста в сопоставимых ценах – 6,2 процента. Значительная часть денежных средств будет направлена на развитие социальной сферы, в частности, образования, здравоохранения, культуры, системы государственного соцобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства и государственных услуг общего характера. В частности, согласно соответствующему указу президента Туркменистана на будущий год запланировано увеличение на 10 процентов размеров заработной платы, пенсий, государственных пособий, стипендий студентов и слушателей.

Подводя итоги совещания, Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что одной из приоритетных задач выступает принятие эффективных управленческих решений с точки зрения экономической целесообразности и долгосрочных интересов страны. Туркменский лидер поручил уделять особое внимание реализации государственных программ по диверсификации и укреплению конкурентоспособности экономики, наращиванию ее экспортного потенциала, созданию импортозамещающих производств и приватизации предприятий и объектов госсобственности.

По мнению президента, в связи со сложной ситуацией в мире необходимо в 2021 году добиться устойчивого роста ВВП страны на уровне более 6 процентов.

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