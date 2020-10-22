Состоялось онлайн-заседание Совместного комитета по сотрудничеству между Туркменистаном и ОАЭ

Приоритеты двустороннего партнерства были обсуждены в ходе третьего онлайн заседания Совместного комитета по сотрудничеству между Туркменистаном и Объединенными Арабскими Эмиратами. Туркменскую делегацию возглавил вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов, а эмиратскую – министр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейх Абдулла бин Зайед Аль Нахайян.

Стороны отметили высокую динамику развития двусторонних отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Особый акцент здесь сделан на взаимодействии в рамках международных организаций, включая ООН, Организацию исламского сотрудничества и Движение неприсоединения.

Говоря о вызовах и угрозах современности, стороны отметили важность укрепления международного сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса нового типа. В этой связи стороны обменялись мнениями о дальнейших шагах по преодолению социально-экономических последствий пандемии в регионе и мире.

В ходе заседания министры обсудили вопросы расширения торгово-экономических отношений между двумя странами. В этой связи особое внимание было уделено проблемам более эффективного использования потенциала морского, железнодорожного и воздушного транспорта, а также портовой инфраструктуры. Также стороны отметили важность проведения в Дубае всемирной выставки «ЭКСПО-2020», в которой Туркменистан готовится принять участие.

По итогам переговоров стороны подписали протокол третьего заседания Совместного комитета по сотрудничеству между Туркменистаном и ОАЭ.

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