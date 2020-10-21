Состоялись переговоры в формате Евросоюз – Центральная Азия – Афганистан

Состоялось совещание по видеоконференцсвязи в формате Евросоюз – Центральная Азия – Афганистан. В переговорах приняли участие заместители министров иностранных дел Туркменистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Афганистана при участии Генерального секретаря Европейской службы внешнеполитической деятельности Хельги Шмид. В ходе встречи были обсуждены вопросы развития регионального сотрудничества, укрепления безопасности и стабильности.

Особое внимание было уделено подготовке к очередному раунду совещания «Центральная Азия – Европейский Союз», первому форуму по «зеленой экономике» в формате ЕС – Центральная Азия, а также реализации новой стратегии Евросоюза в Центрально-Азиатском регионе.

На переговорах также была обсуждена координация усилий по преодолению социально-экономических последствий пандемии и обеспечению социальной защиты населения в условиях ограничительных мер.

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