Театральные режиссеры СНГ провели встречу онлайн

К 25-летию постоянного нейтралитета Туркменистана была приурочена проведенная в формате онлайн международная творческая встреча театральных режиссеров стран СНГ.

Участие в видеофоруме приняли известные режиссеры и художественные руководители ведущих театров Армении, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Также во встрече приняли участие советник президента России по международному культурному сотрудничеству, сопредседатель правления Международного фонда гуманитарного сотрудничества (МФГС) СНГ Михаил Швыдкой и исполнительный директор МФГС Анатолий Иксанов.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития сегодняшнего театра и гуманитарного партнерства государств Содружества. Как отметили туркменские участники встречи, расширение взаимодействия в области культуры и искусства со странами СНГ является одним из приоритетов политики Туркменистана. В частности, было подчеркнуто, что большое значение для расширения гуманитарного диалога на пространстве СНГ, популяризации этнокультурного многообразия и национального наследия имел XIV форум творческой и научной интеллигенции государств – членов СНГ, прошедший в мае прошлого года в Ашхабаде.

Участники встречи подчеркнули необходимость продолжения практики проведения подобных форумов, способствующих установлению тесных контактов и взаимному обмену опытом между представителями творческого цеха.

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