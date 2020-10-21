Президент Туркменистана обсудил с главой Минздрава эпидемиологическую ситуацию в стране

Президент Гурбангулы Бердымухамедов провел рабочее совещание с председателем Чрезвычайной комиссии по борьбе с распространением болезней, министром здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Нурмухамметом Аманнепесовым. На совещании были обсуждены вопросы поддержания в стране санитарного благополучия, реализации мер по профилактике инфекционных заболеваний и дальнейшего совершенствования медицинского обслуживания населения.

Министр доложил главе государства, что в настоящее время в Туркменистане налажена эффективная система эпидемиологического надзора и проводится комплексная работа по предотвращению завоза в страну инфекционных заболеваний. В частности, на приграничных КПП построены помещения для карантинного контроля и дезинфекционные объекты для обработки транспортных средств. Кроме того, с целью мониторинга состояния здоровья граждан, прибывших из зарубежных стран, в городах Туркменабаде, Туркменбаши и поселке Гарабогазе развернуты полевые госпитали.

Заслушав отчет, президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что вспышка во многих странах мира новой волны коронавирусной инфекции не может не вызывать обеспокоенность, и правительство Туркменистана внимательно отслеживает ситуацию, принимая необходимые меры.

Глава государства распорядился продолжать реализацию комплекса профилактических мер для дальнейшей охраны территории страны от завоза и распространения инфекционных заболеваний. В этой связи туркменский лидер отметил необходимость изучения ситуации в мире, связанной с инфекционными заболеваниями, развития сотрудничества с международными организациями в этом направлении, и обеспечения страны медицинскими средствами путем пополнения их резервов.

Также глава государства поручил провести организационную работу по закупке новых высококачественных вакцин против коронавирусной инфекции, произведенных за рубежом.

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