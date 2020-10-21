Посол Индии был принят в парламенте Туркменистана

Приоритеты туркмено-индийского взаимодействия, в том числе развитие межпарламентских связей стали предметом обсуждения в ходе переговоров посла Индии в Ашхабаде Видху Питхамбарана Наира в Меджлисе (парламенте) Туркменистана.

Подтвердив готовность к активизации двустороннего взаимодействия, дипломат подчеркнул, что в Индии поддерживают проводимую Ашхабадом внешнюю политику и выдвигаемые международные инициативы. Посол дружественного государства в ходе переговоров был ознакомлен со структурой и направлениями деятельности высшего законодательного органа Туркменистана. Было отмечено, что работа по присоединению к важным конвенциям ООН содействует эффективной интеграции страны в международное правовое пространство.

В ходе встречи была также подчеркнута необходимость обмена опытом законотворчества, регулярного проведения консультаций и встреч, способствующих активизации многопланового межгосударственного сотрудничества.

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