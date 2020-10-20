Туркменистан принял участие в презентации МВФ по вопросам развития экономик стран Ближнего Востока и Центральная Азия

Министерство финансов и экономики Туркменистана приняло участие в онлайн-презентации МВФ на тему «Перспективы развития региональной экономики: Ближний Восток и Центральная Азия».

Представители МВФ отметили, что первоочередными приоритетами остаются обеспечение ведущих отраслей экономики и программ достаточными ресурсами. По их мнению, в ближайшем будущем необходимо продолжать решительные действия для сохранения рабочих мест, предоставления ликвидности компаниям и домашним хозяйствам, защиты малоимущих и создания тщательно проработанного плана действий для восстановления экономики.

В этой связи была отмечена актуальность плана оперативных социально-экономических мероприятий в Туркменистане по противодействию пандемии коронавируса, утвержденного постановлением президента Гурбангулы Бердымухамедова. Было подчеркнуто, что Туркменистан благодаря принимаемым на государственном уровне мерам сохраняет стабильный рост ВВП и демонстрирует позитивные показатели во всех отраслях экономики.

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