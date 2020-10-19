Президент Туркменистана посетил Центр автоспорта МВД

Президент Гурбангулы Бердымухамедов посетил Центр автоспорта МВД Туркменистана, где ознакомился с условиями организации состязаний по автомобильному спорту и проведения тренировок.

Глава Туркменистана также провел рабочее совещание с участием руководства МВД и Министерства спорта и молодежной политики Туркменистана, в ходе которого были обсуждены основные направления деятельности центра автоспорта и принимаемые меры по активизации международного сотрудничества в этой сфере. Главе государства было доложено о подготовке к чемпионатам Туркменистана по отдельным видам автоспорта в честь 25-й годовщины постоянного нейтралитета страны.

Президент дал соответствующим руководителям ряд поручений по обеспечению высокого уровня предстоящих соревнований и ознакомился с новыми моделями спортивных автомобилей, представленных в центре автоспорта. Затем глава государства опробовал один из новых автомобилей. Завершив испытание нового спорткара, президент Гурбангулы Бердымухамедов передал его в дар Центру автоспорта МВД Туркменистана.

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