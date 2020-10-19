На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключены 52 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрированы 52 сделки на 27 миллионов 994 тысячи долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Швейцарии, Турции, Великобритании, Афганистана, Панамы и Узбекистана приобрели гидроочищенное дизельное топливо, авиационный керосин, сжиженный газ и прокаленный нефтяной кокс, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Турецкие бизнесмены закупили также полиэтилен высокой плотности (ГК «Туркменгаз»). Помимо этого, коммерсантам из России, США, Турции, Азербайджана, Армении, Киргизии, Украины и Узбекистана были реализованы гладкокрашеные и жаккардовые махровые изделия, пряжа хлопчатобумажная и бесцветное листовое стекло.

За манатные средства предприниматели из ОАЭ и Турции приобрели пряжу хлопчатобумажную на 7 миллионов 233 тысячи манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили хлопок-волокно на 41 миллион 586 тысяч манатов.

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